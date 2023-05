Katie Price möchte mithilfe von Leihmutter ein weiteres Kind

Katie Price (45) hat mit der Familienplanung noch nicht abgeschlossen! Das einstige Boxenluder landet seit vielen Jahren immer mal wieder in den Schlagzeilen. Die Reality-TV-Bekanntheit ist für ihre zahlreichen Beauty-Eingriffe bekannt – von ihren Fans erntet sie deshalb oftmals Kritik. Zuletzt bekam die Britin Hate ab, da ihre achtjährige Tochter Bunny (8) geschminkt war. Jetzt lässt die fünffache Mutter die nächste Bombe platzen: Katie will per Leihmutter weiteren Nachwuchs!

Dies plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus: "Katie ist begeistert, diese Reise anzutreten. Sie liebt Babys und hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie sich seit Langem ein weiteres Kind wünscht." Den Weg bis zu ihrem Mutterglück will die 45-Jährige der Öffentlichkeit nicht vorenthalten: "Katie wird die Höhen und Tiefen ihrer Reise mit der Leihmutterschaft vor der Kamera festhalten und sie weiß, dass ihre Fans das alles sehen wollen."

Katie ist bereits Mutter von fünf Kindern. Mit Dwight Yorke (51) bekam sie den inzwischen erwachsenen Harvey (20). Mit Sänger Peter Andre (50) hat sie Sohnemann Junior (17) und Töchterchen Princess Tiaamii (15). Mit Kieran Hayler (36) hat sie die Kleinsten: Den neunjährigen Jett und die achtjährige Bunny. Laut der Quelle hegten Katie und ihr Ex-Verlobter Carl Woods (34) einen gemeinsamen Kinderwunsch: "Sie hatte schwierige Schwangerschaften mit Bunny und Jett und kämpfte damit, wieder schwanger zu werden, als sie es letztes Jahr mit Carl versuchte."

Getty Images Katie Price mit ihrem Sohn Harvey, 2022

Getty Images Katie Price, Model

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern Bunny, Princess, Jett und Junior

