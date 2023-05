Katie Price kriegt Hate ab: Tochter Bunny (8) ist geschminkt

Katie Price (44) kriegt mal wieder Hate ab! Der britische Reality-TV-Star sorgt mit seinem Aussehen öfter mal für Aufsehen. Doch auch wenn es um seinen Nachwuchs geht, muss das einstige Boxenluder viel Kritik einstecken. Töchterchen Bunny Hayler (8) will nämlich in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und später einmal OnlyFans machen! Jetzt sorgt die Skandalnudel erneut für erhitzte Gemüter: Katie ließ Bunny Schminke tragen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 44-Jährige ein Bild der Kleinen und schrieb dazu: "Meine atemberaubende Bunny". Auf dem Schnappschuss ist eindeutig zu sehen, dass ihr Sprössling geschminkt ist. Für Katies Fans ist das ein absolutes No-Go. "Ein schmollendes Kind mit Make-up ist völlig unangebracht!", empörte sich ein User. "Lass sie ein Kind sein, manche Leute lernen es nie" und "Hör auf, ein Kind zu schminken", forderte die Community.

Bereits vor einigen Monaten überraschte die Achtjährige mit einem neuen Look. Katie hatte via Instagram eine Aufnahme gepostet, auf der die Kleine mit knielangen Extensions zu sehen war. Ihrer Mama schien das zu gefallen: "Ich dachte schon, ich will lange Haare, aber Bunny ist auf einem ganz anderen Level."

