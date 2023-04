Jana Kramers Kinder haben ihren neuen Freund kennengelernt

Jana Kramer (39) ist einen Schritt weiter! Nach der Scheidung von Mike Caussin (36), mit dem die Schauspielerin zwei gemeinsame Kinder hat, hat sie wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Seit knapp einem halben Jahr geht sie mit dem ehemaligen Fußballer Allan Russell (42) durchs Leben. Ihren Sohn und ihre Tochter hatte er bis dato noch nicht kennengelernt. Doch jetzt kam es endlich zu einer ersten Begegnung!

"Ja, er hat die Kinder kennengelernt", verriet Jana in ihrem Podcast "Whine Down". Sie haben gemeinsam ein Fußballspiel in Nashville besucht. "Ich sollte die Kinder [an diesem Wochenende] eigentlich gar nicht haben. Aber es war toll, mein Ex hat sie mir überlassen und es war das beste Wochenende aller Zeiten", freute sich die ehemalige One Tree Hill-Darstellerin. Alles habe super funktioniert: "Die Kinder lieben ihn."

Doch warum hatte Jana so lange gezögert, Allan ihren Kindern vorzustellen? In einer früheren Episode ihres Podcasts "Whine Down" erzählte sie, dass sie nicht wolle, dass Jolie Rae und Jace Joseph noch mal eine Trennung miterleben müssten: "Ich möchte, dass sie ein sicheres, solides Fundament haben."

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihren Kids Jolie und Jace

Getty Images Jana Kramer und ihre Tochter Jolie Rae im Dezember 2023 in New York

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrem Freund Allan Russell

