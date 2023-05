Nach langer Krankheit: Tina Turner dachte über Suizid nach

Tina Turner wollte ihrem Leid ein Ende bereiten. Am Mittwoch kamen traurige Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Die "The Best"-Interpretin ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Wie es in einem offiziellen Statement ihres Managements heißt, sei die Sängerin in Folge ihrer jahrelangen Krankheit verstorben. Gegen ihre gesundheitlichen Probleme hatte die Künstlerin schon lange angekämpft. So sehr, dass Tina zwischenzeitlich sogar über Suizid nachgedacht hatte.

Wie Mirror berichtet, hatte Tina schon lange vor ihrem Ableben Suizid in Erwägung gezogen. Das geht aus einer Dokumentation über die Wahlschweizerin hervor. Darin verriet Tina, dass ihr ebenso wie ein Schlaganfall auch der jahrelange Kampf gegen den Krebs sehr zu schaffen gemacht hatte. Außerdem hatte sie an Nierenversagen gelitten, weshalb sie sich dringend einer Transplantation unterziehen musste. "Das war nicht meine Vorstellung vom Leben. [...] Ich habe überlebt, aber nicht gelebt. Ich begann, über den Tod nachzudenken", erklärte sie in der Doku.

Aus diesem Grund hatte Tina begonnen, sich einer Gruppe für Sterbehilfe anzuschließen – doch ihr Ehemann Erwin Bach konnte seine Liebste schließlich davon abhalten. "Er sagte, er wolle keine andere Frau und kein anderes Leben. Dann schockierte er mich und sagte, er wolle mir eine seiner Nieren geben", erinnerte sich die verstorbene Künstlerin in der Dokumentation zurück.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Tina Turner im März 1985

Getty Images Tina Turner im April 2015

Getty Images Erwin Bach und Tina Turner in London im April 2018



