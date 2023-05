Tina Turner hatte vor ihrem Tod gesundheitliche Probleme

Tina Turner (✝83) hatte es nicht leicht. Am Mittwoch wurden die traurigen Neuigkeiten über die Musikerin publik: Die "The Best"-Interpretin ist mit 83 Jahren in ihrer Wahlheimat Zürich verstorben. Die genauen Umstände ihres Todes sind bisher noch nicht bekannt. Jedoch heißt es, die US-Amerikanerin sei lange Zeit krank gewesen. Es wäre nicht das erste Leiden der Sängerin – denn Tina hatte zu Lebzeiten immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

Das verriet die vierfache Mutter selbst 2021 in ihrem Dokumentarfilm "Tina". Darin berichtete sie, auch psychische Beschwerden gehabt zu haben – allem voran eine posttraumatische Belastungsstörung als Folge der häuslichen Gewalt durch ihren Ex Ike Turner (✝76). 2013 hatte sie zudem einen Schlaganfall erlitten, drei Jahre später folgte die Diagnose Darmkrebs. 2017 musste Tina dann zudem eine Niere transplantiert werden.

Das Spenderorgan kam damals von keinem Geringeren als ihrem Ehemann Erwin Bach. Die beiden waren seit den Achtzigern ein Paar gewesen und hatten ihre Liebe 2013 in einer buddhistischen Hochzeitszeremonie besiegelt. Seitdem lebten die beiden gemeinsam in Zürich.

Tina Turner im Palais Omnisports in Paris, 1987

Tina Turner im Juli 2008

Erwin Bach und Tina Turner

