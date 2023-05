Nach Reunion mit Lynne Spears: Britney teilt Bikini-Clip!

Sie zeigt sich freizügig! Britney Spears (41) ist seit vielen Monaten nicht gut auf ihre Familie zu sprechen. Doch jetzt soll es endlich zu ersten Annäherungen gekommen sein und ihre Mutter Lynne besuchte sie wohl in Los Angeles. Wie genau das Treffen verlief, ist bisher nicht bekannt. Doch Britney präsentiert sich nach dem Besuch ihrer Mama wie gewohnt: Die Sängerin gibt in einem Social-Media-Clip tiefe Einblicke!

Via Instagram teilt die "Circus"-Interpretin ein Video, das sie während eines Mexiko-Urlaubs im vergangenen Monat gemacht hat. Die Blondine stellt ihren knallpinken Bikini zur Schau und präsentiert ihre Strandfigur. Den Beitrag kommentiert die Pop-Ikone mit den Worten: "Mein Po und Mexiko am 6. April!" Damit will die Sängerin wohl den Fokus auf ihr Hinterteil lenken, welches sie in bestimmten Sequenzen des Clips gekonnt in Szene setzt.

Welchen Zweck genau die "...Baby One More Time"-Interpretin damit verfolgt, weiß nur sie selbst. Oder vielleicht auch ihre Mutter? Diese verfolgte mit ihrem halbstündigen Besuch bei ihrer Tochter vor Kurzem ein bestimmtes Ziel: Sie wollte die Dinge mit Brit richtigstellen. Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber TMZ.

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2023

Getty Images Britney Spears, Popstar

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

