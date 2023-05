Nach Trennung: Ist Romina Palm wieder bereit für neue Liebe?

Romina Palm (23) möchte wohl nichts erzwingen. Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und Stefano Zarrella (32) galten jahrelang als ein Traumpaar, bevor sie im vergangenen März ihre Trennung bekannt gaben. Seitdem genießt die Beauty ihr Single-Dasein in vollen Zügen und teilt das auch gerne mit ihrer Community. Doch kann sich das Model bereits einen neuen Partner an seiner Seite vorstellen? Diese Frage beantwortete Romina jetzt im Promiflash-Interview.

Auf dem Event Twenty4tim x Lipton-Sommerparty traf Promiflash auf die rothaarige Schönheit. Dort kam sie auf das Thema neue Liebe zu sprechen und verriet: "Sagen wir mal, wenn der Richtige kommt, dann kommt er. Es gibt gerade aber niemanden." Dennoch wolle das Model sich selbst nicht im Weg stehen und erklärte: "Es ist nicht so, dass ich Klappen vor den Augen habe und sage: 'Nein, nein.' Ich bin da komplett offen und freue mich, wenn jemand kommt, der mich vom Hocker haut."

Aber was muss ein Mann mitbringen, um Romina zu beeindrucken? "Er müsste locker und offen sein", nannte das Ex-GNTM-Girl als Kriterium. Doch davon abgesehen ist sich die Beauty nicht sicher, was sie sonst von ihrem zukünftigen Partner erwartet. Auf der einen Seite wolle sie nicht nochmal jemanden in ihrem Leben haben, der auf Social Media bekannt ist. "Aber dann dachte ich wieder, dass derjenige meinen Job vielleicht auch gar nicht nachvollziehen kann. Es ist schon schöner zu wissen, dass jemand das versteht, wenn ich drei Stunden am Handy sitze", räumte sie ein.

