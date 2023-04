Romina Palm geht es nach Stefano-Trennung besser denn je

Romina Palm (23) findet ihre Mitte! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte sich im März von ihrem langjährigen Partner Stefano Zarrella (32) getrennt. Seitdem hat sich im Leben der Influencerin einiges getan und sie wohnt mittlerweile alleine in einer Wohnung mit ihrem Hund Baloo. Offenbar hat das Liebes-Aus viele neue Möglichkeiten für sie eröffnet. Denn Romina geht es derzeit richtig gut!

Auf Instagram stellte sich die 23-Jährige den Fragen ihrer Fans und gibt dabei zu: "Ich war noch nie so ausgeglichen, wie ich es aktuell bin!" In den letzten Monaten sei bei ihr viel passiert. "Mit Baloo alleine zu wohnen ist auch für mich eine riesige Umstellung und nicht immer einfach gewesen. All das lässt einen jedoch wachsen! Ich habe tolle neue erste Male an Erfahrung sammeln können und merke, wie ich immer mehr meine innere Mitte finde", führt Romina weiter aus.

Unter anderem geht es der Rothaarigen auch so gut, da sie gegen ihre Essstörung ankämpft und seit Januar eine Therapie macht. "Tatsächlich bin ich seit zwei Monaten 'clean' und hatte keinen Rückfall mehr. Das ist die längste Zeitspanne seit sieben Jahren. Demnach könnt ihr euch vorstellen, wie unfassbar gut es mir geht", schwärmt Romina und betont, dass sie wieder richtig Freude am Essen habe und es total genießen könne.

Instagram / rominapalm Romina Palm, GNTM-Bekanntheit

Instagram / romina.gntm.2021.official GNTM-Romina und ihr Freund Stefano Zarrella

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm im Juni 2021

