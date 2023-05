Tatum: So gefällt den Fans Khloé Kardashians Babyname!

Khloé Kardashian (38) hat endlich ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet. Vor neun Monaten sind sie und ihr Ex-Partner Tristan Thompson (32) via Leihmutter erneut Eltern geworden. Nach ihrer Tochter True (5) durften die Unternehmerin und der Basketballer einen Sohn auf der Welt begrüßen. Den Namen ihres Nachwuchses hielten sie lange geheim – nun plauderte Khloé aber aus, dass ihr Kleiner Tatum heißt. Und der Name kommt bei den Fans ganz gut an!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage zeichnet sich ein recht deutliches Bild ab. Von insgesamt 768 Lesern [Stand: 25. Mai, 11:45 Uhr] stimmen 517 dafür, dass Tatum echt süß klingt. 67,3 Prozent sind also völlig überzeugt von Khloés Wahl. Die restlichen 32,7 Prozent (251 Votes) spricht der Babyname des Realitystar-Sprosses allerdings nicht sonderlich an.

In ihrer Show The Kardashians verriet Khloé, dass sie sich bei der Namensfindung sehr schwergetan habe. "Einem Menschen einen Namen zu geben, ist ganz schön schwer", gestand sie. Tatum folge mit seinem Anfangsbuchstaben nun aber der Tradition und passe perfekt zu Papa Tristan und Schwester True.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Baby

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star

