Endlich verraten: So heißt Khloé Kardashians kleiner Sohn!

Das Geheimnis ist gelüftet! Khloé Kardashian (38) und ihr Ex Tristan Thompson (32) wurden vergangenes Jahr zum zweiten Mal Eltern. Mithilfe einer Leihmutter wurde ein kleiner Junge geboren. Den Namen ihres zweiten Kindes verriet die Reality-TV-Bekanntheit bisher aber noch nicht. Immer mal wieder gab es Hinweise – selbst ihre Mutter Kris (67) verplapperte sich einmal. Neun Monate nach der Geburt gibt Khloé nun aber offiziell den Rufnamen ihres Babys bekannt!

In der aktuellen Folge von "The Kardashians" klärt die 38-jährige das Mysterium endlich auf: Khloés kleiner Sohnemann heißt Tatum! "Einen Menschen zu benennen ist ganz schön hart", erklärt die stolze Mama während des Episode. Damit hält sich die Beauty an ihre Tradition: Auch der Name ihrer Tochter True, sowie ihres Ex Tristan beginnen mit dem Buchstaben T.

Schon vor einigen Wochen hatte ein Insider den Namen ausgeplaudert. "Khloé brauchte eine Weile, um sich für einen Namen zu entscheiden, aber letztlich entschied sie sich für Tatum Robert, was zu den Namen von Tristan und True passt, die beide auch mit einem T beginnen", hatte er gegenüber Mirror preisgegeben.

