Top Neun: Welche GNTM-Kandidatin ist aktuell eure Favoritin?

Welche GNTM-Kandidatin seht ihr ganz vorne? Die 18. Staffel der beliebten Modelshow um Heidi Klum (49) nähert sich immer mehr dem Ende. Nur noch neun Mädels haben die Chance auf den heiß begehrten Titel. Je weiter der Wettbewerb fortschreitet, desto härter wird es. Nur kleine Fehltritte können das Aus bedeuten. Welches Nachwuchsmodel hat eurer Meinung nach den Sieg am meisten verdient?

In der vergangenen Woche zeigte sich unter den Promiflash-Lesern ein klares Meinungsbild. Die meisten sahen Selma oder Ida ganz weit vorne. Auch bei den Castings in der Show kommen die beiden bisher am besten an. Immerhin konnten sie sich die meisten Jobs sichern. Die 18-Jährige überzeugte zuletzt sogar Peek & Cloppenburg Düsseldorf von sich. Ist Selma auch eure Favoritin? Stimmt unten ab!

Vergangene Woche die Show verlassen musste die Kandidatin Mirella. Die Entscheidung war allerdings sehr knapp. "Wir achten auf kleine Details. Es gab jetzt keine großen Patzer", begründete die Modelmama diese. Die Teilnehmer der Promiflash-Umfrage hingegen sahen Olivia ganz hinten.

Instagram / selmamayy Selma, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Instagram / ida_kulis Ida, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben Mirella beim "GNTM"-Entscheidungswalk

