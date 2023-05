GNTM-Mirella muss gehen: Fans finden die Kritik ungerecht!

Für sie ist der große Traum geplatzt! Die aktuelle Staffel von Germany's next Topmodel geht langsam aber sicher auf das große Finale zu. Inzwischen sind es nur noch neun Nachwuchsmodels, die um den GNTM-Titel kämpfen. In der 14. Woche stand ein Shooting mit Star-Fotograf Kristian Schuller an. Für Mirella Janev wurde es eng – am Ende musste sie das Feld räumen. Die GNTM-Fans finden Mirellas Rauswurf aber nicht gerechtfertigt!

Mit dem Einzug in die Top Ten wächst allmählich auch der Anspruch an die Models. Dennoch können Fans der 21-Jährigen ihr Aus auf Twitter nicht nachvollziehen. In Tweets wie "Also ein bisschen übertreiben tun sie jetzt aber auch bei Mirella. Ich fand es nicht so schlimm, wie Heidi (49) es beschrieben hat" oder "Mirella war so gut! Es ist so offensichtlich, dass die jetzt alles kritisieren, damit sie jemanden zum Rauswerfen haben", äußert die Community ihre Enttäuschung über die Entscheidung.

Andere User finden ihren Rausschmiss allerdings schon gerechtfertigt: "Schade um Mirella, echt sympathisch, aber sie hat schon oft genug gewackelt." Auch ein anderer Follower findet: "Mirella wird auch schon ziemlich lange mitgeschleppt, obwohl sie ständig schwächelt." Bei einer Sache sind sich jedoch alle einig: Rein menschlich war die Beauty ganz weit vorne.

ProSieben Mirella beim "GNTM"-Entscheidungswalk

ProSieben/Sven Doornkaat Mirella Janev und ihre Mama bei GNTM 2023

ProSieben Vivien, Selma, Anna-Maria, Nicole und Mirella bei der Entscheidung von "GNTM"

