Unter diesen gesundheitlichen Problemen litt Tina Turner

Wie stand es um Tina Turner Gesundheit? Am 24. Mai verstarb die Musiklegende im Alter von 83 Jahren in der Schweiz. Die Sängerin soll angeblich demnächst im privaten Umfeld auf einem Friedhof im schweizerischen Küsnacht beerdigt werden. Über die genaue Todesursache wird derzeit nur spekuliert. Die "The Best"-Interpretin soll unterschiedliche Erkrankungen gehabt haben. Doch welche gesundheitlichen Probleme hatte Tina genau?

People berichtet, dass Tina schon ab Ende 30 mit ihrer Gesundheit kämpfte. So habe die Queen of Rock bereits früh in ihrem Leben Bluthochdruck gehabt. Damals habe sie sich jedoch nicht sonderlich Gedanken um ihr Wohlbefinden gemacht, erklärte sie einst gegenüber European Health Kidney Alliance. Nur drei Wochen nach der Hochzeit mit ihrem Mann Erwin Bach erlitt die Musikikone im Jahr 2013 einen Schlaganfall. In ihren Memoiren "My Love Story" berichtete die US-Amerikanerin, dass ihr Mann ihr mit "Zuversicht, Optimismus und Lebensfreude" wieder auf die Beine geholfen habe.

Im Jahr 2016 ereilte Tina der nächste Schicksalsschlag: Bei ihr wurde Darmkrebs diagnostiziert. Kurz darauf erlitt sie ein Nierenversagen. Ihr Mann Erwin spendete daraufhin eine eigene Niere an seine Frau. Im Jahr 2017 wurden Erwin und Tina operiert. "Von Zeit zu Zeit versuchte mein Körper, die Spenderniere abzustoßen, wie es nach einer Transplantation häufig geschieht. Das machte immer wieder Krankenhausaufenthalte erforderlich", erzählte sie im Interview mit European Health Kidney Alliance. Vor zwei Jahren gab Tina jedoch in ihrem Buch "Happiness: Mein spiritueller Weg" an, dass sie nach all den Strapazen bei guter Gesundheit sei.

Getty Images Tina Turner im Mai 1996

Getty Images Tina Turner, 1978

Getty Images Tina Turner im Februar 2013 in Mailand

