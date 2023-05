Vor ihrem Tod: Hier wohnte Tina Turner mit ihrem Mann Erwin

Die Welt verabschiedet sich von einer Musiklegende! Vergangenen Mittwoch wurden traurige Neuigkeiten publik: Tina Turner (✝83) ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Wie ihr Management bekannt machte, litt sie an einer Krankheit. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte die Sängerin mit ihrem Ehemann in der Schweiz. Erst vergangenes Jahr waren Tina und Erwin in eine XXL-Luxusvilla in der Nähe von Zürich gezogen!

Wie RND berichtet, hatten die Verstorbene und der Musikproduzent Anfang 2022 eine Villa in dem kleinen Dorf Stäfa am Zürichsee erworben. Das 24.000 Quadratmeter große Anwesen soll rund 67,4 Millionen Euro gekostet und zehn Gebäude umfassen. Auch ein Teich, ein Pool und ein eigener Bootsanlegeplatz gehörten dazu. Tina war aber wohl nicht der einzige Promi in dem kleinen Örtchen: In direkter Nachbarschaft soll Tennisstar Roger Federer (41) ein Haus besitzen.

Ob Tina nun auch in ihrer Wahl-Heimat ihr letzte Ruhe finden wird? Erste Infos zu ihrer Beerdigung wurden schon kurz nach ihrem Tod veröffentlicht. "Es wird eine private Beerdingungszeremonie geben", gaben Repräsentanten der Musik-Ikone laut The Mirror bekannt. Dazu seien nur enge Freunde und die Familie eingeladen. Wo genau die Trauerfeier stattfindet, sagten die Sprecher aber nicht.

