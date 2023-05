Gwyneth Paltrow genoss Dinner mit Prinz Harry und Meghan!

Dieses Treffen sorgt wohl für eine Überraschung! Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) legten Anfang 2020 ihre royalen Pflichten ab und zogen in die USA, das Heimatland der Ex-Schauspielerin. Dort hat sich das Paar bereits einen guten Freundeskreis aufgebaut, zu dem auch einige Bekanntheiten gehören – so zum Beispiel der Schauspieler Tyler Perry (53). Nun scheint es so, als ob sie ihr Umfeld noch erweitern: Gwyneth Paltrow (50) genoss jetzt ein Dinner mit Harry und Meghan!

In Montecito fand jetzt ein hochkarätiges Treffen statt: Wie eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight verriet, soll sich das royale Paar gemeinsam mit der Marvel-Schauspielerin und ihrem Mann Brad Falchuk (52) zum Sushi-Essen verabredet haben. Doch sie waren wohl nicht das einzige Hollywood-Paar am Tisch. Angeblich sollen auch Cameron Diaz (50) und ihr Partner Benji Madden (44) dem Treffen mit den britischen Royals beigewohnt haben.

Vor allem Gwyneth ist für ihre Beziehungen zum Königshaus bekannt. So soll die Iron Man-Darstellerin auch zu Harrys Vater König Charles III. (74) eine Beziehung haben. Auch mit dem verstorbenen Prinz Philip (✝99) soll die Unternehmerin in Kontakt gestanden haben.

