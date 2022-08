Intime Nachricht: Herzogin Meghan ist "jetzt glücklich"!

Tyler Perry (52) spricht offen über Herzogin Meghan (41)! Die beiden sind schon lange gut miteinander befreundet und halten sich gegenseitig den Rücken frei: Nachdem Prinz Harry (37) und seine Frau von den royalen Pflichten zurücktraten und England zuerst Richtung Kanada und dann in die USA verließen, fanden sie Unterschlupf in einem der Häuser des Schauspielers. Jetzt offenbarte Tyler, wie es Meghan aktuell geht.

Auf Instagram teilte er anlässlich des Geburtstags der ehemaligen Suits-Darstellerin ein Bild von ihr, auf dem sie vor einem Mädchen kniet und ihm die Hand küsst. "Ich habe in den letzten Jahren einen Platz in der ersten Reihe in deinem Leben gehabt. Ich habe gesehen, wie du Dinge durchgestanden hast, die viele Menschen gebrochen hätten", betonte Tyler darunter und zeigte damit, wie eng er mit der zweifachen Mutter befreundet ist. Deshalb weiß er auch genau, wie es Meghan aktuell geht, nachdem sie die schwere Zeit nach dem Megxit bewältigt hat: "Ich bin so unglaublich stolz darauf zu sehen, wie glücklich du, dein Mann und deine Kinder jetzt sind".

In den Kommentaren feierten die Fans Tyler für seine Worte und lobten, dass er immer hinter dem Paar stehe. "Vielen Dank für deine Unterstützung der Sussexes. Ich weiß, dass sie auf der Flucht in die Freiheit eine schwere Erfahrung gemacht haben", kommentierte zum Beispiel ein User. "Danke Tyler für die Rettung von Harry und Megan und Archie (3) in der Zeit der Not", stimmte ihm ein anderer zu.

Getty Images Schauspieler Tyler Perry bei den Oscars 2021

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2020

Getty Images Tyler Perry, Schauspieler und Regisseur

