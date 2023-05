Kein Zoff? Pietro Lombardi und Stefano Zarrella drehen Video

Dieses Duo hat wieder zueinandergefunden! Stefano Zarrella (32) und Pietro Lombardi (30) waren lange Zeit unzertrennlich. Doch seit vergangenem Jahr wirkte es so, als seien die beiden nicht mehr so dicke befreundet. Dies hatte der DSDS-Juror im Oktober 2022 bestätigt, nachdem der Koch-Influencer nicht auf der Babyparty seines Sohnes gewesen war. Die Funkstille zwischen den beiden Italienern scheint ein Ende gefunden zu haben. Denn Stefano und Pietro drehten ein gemeinsames Video!

Stefano teilte auf seinem Instagram-Account einen Clip, in dem er sein neues Pasta-Rezept vorstellt. Für das Video suchte sich der 32-Jährige prominente Hilfe und wurde fündig! Pietro ist nämlich zu sehen, wie er seiner Liebsten Laura Maria Rypa (27) das Essen bringt. "Natürlich hilft man(n) seinen Freunden, wo man kann, wenn sie in der Klemme stecken", schrieb Stefano unter dem Beitrag. Das hört sich doch recht versöhnlich an – und die beiden scheinen wieder Kumpels zu sein!

Im Oktober hatte es den Anschein gemacht, dass der "Cinderella"-Interpret und der Bruder von Giovanni Zarrella (45) ihren Streit beiseite gelegt haben. Nachdem Laura ihre Verlobung auf Instagram bekannt gegeben hatte, reagierte Stefano auf die tollen Neuigkeiten. "Letzte Woche hast du es mir erzählt Pietro und heute ist es so weit", hatte er den Schnappschuss kommentiert.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Pietro Lombardi im September 2020

Getty Images Stefano Zarrella mit Pietro Lombardi bei 'Poldi Grillt DEN Henssler'

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Pietro Lombardi, Mai 2019

