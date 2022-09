Sind Stefano Zarrella und Pietro Lombardi etwa zerstritten?

Herrscht bei diesen besten Freunden etwa dicke Luft? Pietro Lombardi (30) und Stefano Zarrella (31) verbindet eigentlich eine tiefe Freundschaft. Der Sänger und sein Kumpel haben schon viele Projekte zusammen gemeistert und sind eigentlich auch privat unzertrennlich. Pietro sagte 2021 über seinen Freund sogar einmal: "Wir sind Brüder." Doch was ist aus der langjährigen Freundschaft der zwei Netzstars nun geworden?

Da Pietro und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) derzeit ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, dreht sich bei ihnen alles um den ungeborenen Nachwuchs. Doch als das Paar seine Gender-Reveal-Party feierte, fehlten zwei Personen: Stefano und seine Freundin Romina Palm (23). Die beiden sind derzeit im Urlaub. Dennoch: Es gab auch keine öffentlichen Glückwünsche des Paares an die werdenden Eltern. Zudem folgen Romina und Stefano Laura nicht mehr bei Instagram und die Influencerin dem Paar ebenfalls nicht.

Auch die Fans fragen sich bereits: Haben sich die vier zerstritten? "Komisch alles. Kein Beitrag von der Party wurde von Stefano und Co. gelikt. Denke, da ist Streit in der Luft", vermutet jemand unter Lauras Instagram-Beitrag. Wenig später legt Laura in ihrer Story sogar noch einmal nach und beantwortet die Frage, ob sie und Pietro Freundschaften verloren haben, als sie zusammengekommen sind: "Durch den Partner lernt man einfach die richtigen Menschen im Umfeld kennen. Also jeder hat ein anderes Empfinden und das vom Partner ist meistens wahr. Klar, manchmal will man der Wahrheit nicht ins Auge sehen, aber im Endeffekt hat sich alles nur bestätigt und man distanziert sich dann einfach nur von gewissen Menschen."

Instagram / stefanozarrella Romina Palm und Stefano Zarrella, Juli 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

