"Magische Nacht": Kevin Jonas teilt süße Aufnahme im Netz

Eine Nacht voller Magie! Sänger Kevin Jonas (35) und seine Frau Danielle (35) könnten momentan nicht glücklicher sein. Vor 14 Jahren gingen die zwei Turteltauben den Bund fürs Leben ein. Seitdem ihr erstes Töchterchen Alena 2014 auf die Welt kam und ihr Nesthäkchen Valentina zwei Jahre später das Licht der Welt erblickte, schweben die Zweifach-Eltern im absoluten Familienglück. Nun teilte Kevin mit seinen Fans mal wieder einen süßen Schnappschuss mit seinen Mädels!

Auf Instagram gewährt der einstige Jonas Brothers-Musiker seinen Fans hin und wieder Einblicke in sein Familienleben. Vor wenigen Stunden postete er einen putzigen Beitrag von sich und den drei Damen seines Herzens in der Walt-Disney-World in Orlando. Dabei ließ sich die vierköpfige Familie vor dem weltberühmten Cinderella-Schloss ablichten. "Eine zauberhafte Nacht mit meinen Mädels!", schrieb er unter das Foto.

Natürlich laden solch magische Eindrücke auch die Fans des "Sucker"-Interprets zum Träumen ein. "Der König im magischen Königreich mit seinen Prinzessinnen" oder "Kevin & Danielle Jonas werden für immer als Prinz Charming und Cinderella bekannt sein!", schrieben einige von ihnen in den Kommentaren. Eine weitere Followerin war vor allem davon gerührt, dass Kevin seinen Familienausflug wohl extra unterbrach, um für seine Community in Jersey aufzutreten.

Instagram / daniellejonas Danielle Jonas mit ihren Töchtern Alena und Valentina im Februar 2023

Instagram / daniellejonas Kevin Jonas mit seiner Frau Danielle im Februar 2023

Instagram / daniellejonas Kevin Jonas und seine Tochter Valentina

