Kevin Jonas kann nicht allzu lange ohne seine Familie sein!

Kevin Jonas (35) ist durch und durch Familienmensch! Der älteste Bruder der Jonas Brothers ist seit 2009 mit seiner Danielle (35) verheiratet. Die beiden haben zwei bezaubernde Töchter namens Alena und Valentina. Auch wenn der Musiker seit dem Comeback mit seinen Brüdern viel beschäftigt ist, möchte er seine Familie keinesfalls vernachlässigen. Für die Zeit ohne seine Liebsten hat Kevin sogar ein Limit!

Im Interview mit Courtyard by Marriott erklärte der 35-Jährige, dass er in Los Angeles arbeite – seine Familie lebe hingegen in New Jersey. "Ich versuche, an meinem freien Tag nach Hause zu meinen Mädchen zu kommen", erzählte Kevin weiter. Auch wenn es sich nur um ein paar gemeinsame Stunden handle. "Es ist, als ob wir ein Limit haben, wie lange wir voneinander getrennt bleiben können. Also nehme ich an meinem freien Tag, auch wenn es hart ist, immer noch einen Nachtflug nach Hause. Ich bin zwölf Stunden zu Hause und fliege dann zurück nach L.A.", berichtete der Popstar.

Wie sehr der zweifache Vater von seinen Liebsten geschätzt wird, teilte seine Frau vor drei Jahren an seinem Geburtstag über Instagram. Zu einem alten Foto der beiden schrieb sie: "Ich hab' immer noch nicht genug von dir! Die Mädchen und ich sind gesegnet, dich zu haben." Abschließend betonte sie noch: "Wir lieben dich über alles!"

Amy Sussman/Getty Images Kevin und Danielle Jonas bei den Grammy Awards 2020

Instagram / daniellejonas Kevin Jonas mit seiner Frau Danielle und den gemeinsamen Töchtern Valentina und Alena

Instagram / daniellejonas Danielle und Kevin Jonas

