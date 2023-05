So kreativ kleidet sich Micaela Schäfer für ihre Klubtour!

Sie hat eine sehr ausgefallene Garderobe! Micaela Schäfer (39) machte sich als Erotikmodel und DJane einen Namen. Die freizügige Beauty schaffte es, ihre Begeisterung für das Nacktsein zum Beruf zu machen und wird heute als "Deutschlands Nacktschnecke" gefeiert – und auch gebucht. Denn die Promi Big Brother-Zweitplatzierte des vergangenen Jahres legt regelmäßig in Diskotheken in ganz Deutschland auf. Für ihre kommende Klubtour macht sie sich wie gewohnt schick: So ausgefallen sind Micas Outfits!

Via Instagram teilt die 39-Jährige mehrere Schnappschüsse, auf welchen sie zeigt, was ihre Garderobe so hergibt. Das ist bekanntlich nicht viel – schließlich kann es für Mica nie freizügig genug sein. So präsentiert sie die verschiedensten Slips und die dazu passenden BHs. Während sie auf einem Bild als sexy Cowgirl in Pink posiert, zeigt sie sich auf einem anderen Foto knapp bekleidet im Weihnachts-Look. Urlaubstauglich wirkt sie auf einem weiteren Bild, auf dem sie mit Sonnenbrille, Sonnenhut und einer Blumenkette beschmückt ihre Kurven in Szene setzt.

Nichts fällt Mica leichter, als aufreizend zu posieren. Vor der Kamera fühlt sie sich wohl – das zeigte sie auch vor Kurzem, als sie mit dem Reality-TV-Star Gina-Lisa Lohfink (36) ein sexy Video drehte. Die beiden ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen galten zuvor für lange Zeit als zerstritten.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Jahr 2023

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Mai 2023

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer und Gina-Lisa Lohfink während eines Video-Shoots

