Auftritt mit Neuer geplatzt: Stefan Mross wurde ausgeladen

Eva Luginger will Stefan Mross (47) offenbar nicht mehr bei ihrem Event dabei haben! Der ehemals besten Freundin von Anna-Carina Woitschack (30) und deren Noch-Ehemann wird derzeit eine Liaison nachgesagt. Die beiden wurden knutschend im Urlaub gesehen. Im Juli sollte der Sänger sogar bei Evas Schlagernacht auftreten. Doch daraus wird jetzt wohl nichts mehr: Die Musikerin hat Stefan aus dem Programm gestrichen!

In einem Statement auf Evas Facebook-Seite schreiben sie und ihr Team: "Da die beiden ihre Liebe nicht in die Öffentlichkeit tragen möchten und Privatsphäre für die neue Beziehung höchste Priorität hat, wird es aufgrund der Spekulationen über einen 'angeblichen Karrieresprung' seitens Eva keinen Auftritt von Stefan Mross geben." Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass die 35-Jährige auch musikalisch in Anna-Carinas Fußstapfen treten möchte. Stefan und die einstige DSDS-Teilnehmerin hatten während ihrer Beziehung schließlich ständig zusammen auf der Bühne gestanden.

Einige Fans bedauern, dass es erst mal nicht zu einem gemeinsamen Auftritt kommt. Manche können die Absage auch überhaupt nicht verstehen. "Schade, dass so was sein muss", kommentierte zum Beispiel ein User. In einer Promiflash-Umfrage gaben jedoch nur 20,7 Prozent der Teilnehmer an, dass sie sich auf eine gemeinsame Performance von Stefan und Eva freuen würden.

Instagram / eva_luginger Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und Freundin Eva im März 2021

Instagram / eva_luginger Eva Luginger, Sängerin

Hofer, Günter Stefan Mross im August 2022

