Wegen Sascha? Paola Maria kämpfte mit Selbstbewusstsein

Paola Maria (29) fühlt sich heute stark! Hinter der YouTuberin liegt eine turbulente Zeit. 2013 kam die gebürtige Italienerin mit dem Webvideoproduzenten Sascha Koslowski (36) zusammen. Die beiden heirateten und bekamen zwei Söhne. Ihr Leben schien perfekt, doch dann brach alles zusammen. Paola und Sascha trennten sich und besprachen die Trennungsgründe daraufhin öffentlich. Jetzt offenbarte Paola, dass es eine Zeit gab, in der sie sehr an sich zweifelte. Lag das etwa an Sascha?

"Vor drei Jahren hatte ich noch sehr viel Struggle mit mir", offenbarte Paola im Interview mit Promiflash bei der Eröffnungsfeier des TKMaxx-Onlineshops in Köln. "Heute frage ich mich, wofür das Ganze? Wofür schränke ich mich ein? Selbstbewusstsein fängt mit dem Punkt an, an dem man sich selbst akzeptiert", weiß die 29-Jährige heute. Dabei riet Paola anderen eindringlich davon ab, seinen Selbstwert von einem Partner abhängig zu machen.

"Das kenne ich sehr gut und das ist das Schlimmste, was man sich selbst antun kann. Du darfst dich niemals von einem Menschen abhängig machen, was dein Selbstbewusstsein angeht", warnte Paola. Doch wie blickt die Zweifach-Mama heute auf die Trennung von Sascha zurück? "Ich habe diese Zeit überstanden und ich glaube, an solchen Zeiten wächst man nur. Ich bin trotzdem dankbar für diese Zeit", stellte die Beauty klar.

Getty Images Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Berlin Fashion Week 2018

Instagram / paola Paola Maria mit ihrer Familie

ActionPress Paola Maria, YouTuberin

