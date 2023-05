Zuckersüß: Ed Westwick teilt Selfies mit seiner Freundin

Ed Westwick (35) ist über beide Ohren verliebt! Seit einem Jahr ist der heißbegehrte Junggeselle zum Leiden vieler Fans wieder vom Markt. Nach monatelangen Liebesgerüchten teilte der Gossip Girl-Star im Juni einen süßen Schnappschuss mit der Schauspielerin Amy Jackson (31) und machte die Beziehung damit öffentlich. Inzwischen postet der Hottie regelmäßig Fotos mit seiner Liebsten. Jetzt teilte Ed erneut eine Reihe verliebter Schnappschüsse.

Auf den Selfies auf seinem Instagram-Account sieht man, wie Ed und Amy zuerst in die Kamera lächeln und die Brünette ihrem Freund anschließend einen Schmatzer auf die Wange gibt. Der Schauspieler scheint das zu genießen, denn er strahlt übers ganze Gesicht. "Monaco zur Rechten und Italien zur linken, aber alles, was ich sehen kann, bist du", schrieb Ed unter den süßen Pics.

Die Fans sind von der Liebesbekundung sichtlich begeistert. In den Kommentaren schrieb ein Fan: "Ihr zwei seid so zuckersüß, wie verliebt ihr euch anlächelt!" Ein anderer Follower war sich sicher: "Das ist die Eine! Das sieht man einfach. Ihr werdet sicherlich irgendwann heiraten." Werden Ed und Amy bald in den Hafen der Ehe schippern? Stimmt unten ab!

Instagram / edwestwick Amy Jackson und Ed Westwick

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson im September 2022

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson im Juli 2022

