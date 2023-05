20.000 Euro Miete: Sophia Vegas zieht in neue Mega-Villa!

Sophia Vegas (35) hat ein neues Zuhause – und was für eins! Die Reality-TV-Kandidatin lebt gemeinsam mit ihrem Mann Daniel und ihrer Tochter Amanda in Los Angeles. Nun sind die drei in eine 550 Quadratmeter große Villa im Norden der Stadt gezogen. Das Anwesen verfügt über fünf Schlafzimmer, einen Fischteich und einen Swimmingpool. Wie die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin im RTL-Interview verrät, koste das sie und ihren Gatten rund 20.000 Euro pro Monat. Hinzu kommen die Kosten für die Einrichtung, bei denen Sophia inzwischen allerdings den Überblick verloren hat...

