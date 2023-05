Das schätzen Adriano Salvaggio und Klaudia Giez aneinander!

Klaudia Giez (26) und ihr Adriano schweben auf Wolke sieben! Die TV-Bekanntheit dürfte vielen besser bekannt sein als Klaudia mit K. 2018 war sie mit diesem Spitznamen und ihrer quirligen Art bei GNTM hervorgestochen. Ihr Adriano versuchte 2022 sein Glück bei Love Island, fand dort jedoch nicht die große Liebe. Bei der Show Skate Fever sollte es allerdings klappen. Dort lernte das Paar sich kennen und lieben. Promiflash verrieten die Turteltauben, was sie besonders an dem anderen lieben.

Im Promiflash-Interview am Rande des Launches des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln kam der 27-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Also ich finde Klaudias Humor einzigartig. Sie ist wirklich humorvoll, hübsch. Sie ist auch ein Mädchen, mit dem man über alles reden kann. Sie ist sehr entspannt und das schätze ich wirklich sehr an ihr." Die Beauty konnte all dies nur zurückgeben und ergänzte: "Er ist wirklich ehrlich. Ich kann ihm auf jeden Fall sehr, sehr gut vertrauen. Er ist eine reine Seele und das mag ich an ihm."

Die Turteltauben haben auch ganz klare Zukunftspläne. "Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann mal zusammenziehen. Natürlich will ich ihn auch mal heiraten", plauderte Klaudia aus. Nur über den Ort müssen die beiden sich noch einig werden. Adriano wohne und arbeite derzeit noch in Stuttgart, während der Lebensmittelpunkt der 26-Jährigen sich in Berlin befinde.

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

Hauter, Katrin / ActionPress Adriano Salvaggio und Klaudia Giez, Mai 2023

Instagram / klaudiagiez Adriano Salvaggio und Klaudia Giez, Mai 2023

Wie findet ihr die Worte der beiden? Megasüß! Mir persönlich etwas zu kitschig...



