Etwa Timon? Ekat Leonova schwärmt von "Vertrauensperson"

Die Schlagzeilen um Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (28) reißen nicht ab! In der diesjährigen Let's Dance-Staffel schwangen die Profitänzerin und der Mentalist gemeinsam das Tanzbein – und sorgten dabei für ordentlich Wirbel: Obwohl die beiden zu Beginn der Show in festen Händen waren, sollen Ekat und Timon während der Show miteinander angebandelt haben. Bislang äußerten sich die beiden nicht zu der angeblichen Romanze. Doch nun befeuerte Ekat erneut die Liebes-Gerüchte!

In einem Interview mit RTL bestätigt die 36-Jährige nun, dass es eine besondere Person in ihrem Leben gibt: "Es ist immer schön, wenn man im Leben so eine Vertrauensperson hat, wo sich diese Flamme wieder entzünden kann. Bei dieser Person kannst du so sein, wie du wirklich bist, dich einfach fallen lassen." Ob es sich bei Ekats "Vertrauensperson" etwa um ihren ehemaligen Tanzpartner handelt? Das wollte sie im Interview nicht verraten.

In den vergangenen Wochen tauchten immer wieder Bilder auf, auf denen die Beauty und der 28-Jährige miteinander schmusen. Während Timon nicht erfreut über die Schnappschüsse sein soll, gefällt es Ekat, dass sie die Runde machen. Dadurch würden alle wissen, dass nun sie die Frau an Timons Seite ist.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

RTL Timon Krause, "Let's Dance"-Kandidat

