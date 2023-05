Neuer Netflix-Film über Prinz Harry und Meghan in Planung?

Klappe, die Zweite? Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) sind die schwarzen Schafe unter den britischen Royals. Vergangenen Dezember erschien ihre erste Dokuserie auf der Streamingplattform Netflix. Neben Einblicken in ihr Liebesleben, ihren Ausstieg als Royals und ihre offenkundige Pressefeindlichkeit erhob das Ehepaar vor allem auch schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus – die einen regelrechten Skandal auslösten. Nun sollen Harry und Meghan auch noch einen Spielfilm planen!

Wer dachte, dass die Beziehung zwischen Prinz Harry und seiner Familie nicht noch verstrickter werden könne, täuscht sich womöglich – denn: Wie mehrere Quellen gegenüber The Hollywood Gossip bestätigten, soll das verheiratete Pärchen nun Planungsgespräche zur Produktion eines Spielfilms über das Leben hinter den Palastmauern geführt haben.

Zwar haben Harry und Meghan nie persönlich im Buckingham Palace gewohnt, dennoch sollen die beiden so einiges über die Geschehnisse im Palast zu erzählen haben. "Es gibt viele Nuancen in ihrer Geschichte, die laut dem Pärchen nach der Dokumentation und Harrys Memoiren noch fehlen", berichtete ein Insider gegenüber dem britischen Magazin The Mirror.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in Düsseldorf, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de