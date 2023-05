So wohlhabend ist Sänger Pietro Lombardi also wirklich!

Er nagt wohl nicht am Hungertuch! Pietro Lombardi (30) hatte im Jahr 2011 bei Deutschland sucht den Superstar den Sieg holen können. Seitdem etablierte sich der Halb-Italiener als feste Größe in der deutschen Musikbranche und konnte schon so einige Hits landen. Über seine finanzielle Situation hält sich der Sänger normalerweise eher bedeckt. Doch jetzt gibt er via Social Media bekannt: So wohlhabend ist Pietro also wirklich!

In seiner Instagram-Story meint der 30-Jährige: "Ich könnte mir einen Ferrari leisten. Ich könnte mir auch zwei oder drei kaufen." Doch der "Call My Name"-Interpret gibt direkt im Anschluss zu verstehen, dass ihm materielle Dinge nicht das Wichtigste im Leben seien. "Ich benötige so ein Auto nicht. Wir haben unser Familienauto und das ist mehr wert als ein Ferrari für die Show", führt der Sänger in seiner Story fort. Doch prahlen könnte Pietro mit seinem Vermögen wohl durchaus. Laut Medienberichten soll er mehr als 2,5 Millionen Euro auf dem Konto haben.

Was für den Musiker aber am meisten zählt, das sind seine Liebsten. Dazu zählt sich natürlich auch seine Partnerin Laura Maria Rypa (27), mit der Pietro regelmäßig süße Schnappschüsse teilt. Mit der Blondine hat der 30-Jährige seit wenigen Monaten sogar ein gemeinsames Kind.

Getty Images Pietro Lombardi im Jahr 2019

Getty Images Pietro Lombardi, ehemaliger DSDS-Gewinner

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Jahr 2023

