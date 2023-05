Wie süß! Laura Maria gratuliert ihrem Pietro zum Vatertag

Sie schätzt ihn sehr! Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (30) gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben und sind seit vergangenem Jahr verlobt. Vor wenigen Monaten erblickte das erste gemeinsame Kind der beiden, Leano Romeo, das Licht der Welt. Mit seiner Ex Sarah Engels (30) hat der Musiker einen weiteren Sohnemann namens Alessio. Am Vatertag findet Laura nun liebevolle Worte für ihren Pietro!

In ihrer Instagram-Story gratuliert die 27-Jährige ihrem Verlobten mit einem niedlichen Schnappschuss. "Alles Liebe zum Papatag. Du bist der beste Papa für deine zwei Jungs! Wir lieben dich", schreibt die Influencerin unter das Foto, auf dem Pietro seine beiden Söhne stolz auf dem Arm hält. Für das rührende Posting bedankt sich der Sänger bei seiner Partnerin direkt und teilt das Foto auch mit seinen Fans: "Liebe euch."

Auch Pietro wurde am vergangenen Muttertag total emotional. "Heute ist dein Tag, Laura. Dein erster Muttertag und ich bin so stolz auf dich. Und dankbar für alles, was du jeden Tag machst für unsere Familie", schwärmte er von seiner Partnerin. Dazu schenkte er ihr ein riesiges Bild von ihr und Baby Leano.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi mit seinen Söhnen Leano und Alessio

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano, Januar 2023

