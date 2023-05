Süßer Mama-Moment: Kaley Cuoco kuschelt mit Baby Matilda

Kaley Cuoco (37) genießt die Zweisamkeit mit ihrem Baby! Gemeinsam mit ihrem Freund Tom Pelphrey (40) durfte der The Big Bang Theory-Star am 30. März die kleine Matilda auf der Welt begrüßen. Seitdem zeigt das Paar immer häufiger Schnappschüsse aus seinem Familienleben. So sehr wie die Schauspielerin ihr Mama-Dasein genießt, geht anscheinend auch ihr Partner in der Vaterrolle voll auf. Nun teilte Kaley ein süßes Video mit Matilda!

In ihrer Instagram-Story postete die Neu-Mama einen Schwarz-Weiß-Clip in Zeitlupe, in dem sie ihre Tochter auf die Wange küsst. Das Baby schaut seine Mutter erstaunt an, während die Kleine ihr schönstes Lächeln zur Schau stellt. Dann gibt Kaley Matilda einen Eskimo-Kuss und reibt ihre Nasen aneinander, während ihre Tochter sich streckt. "Das süßeste kleine Mädchen", betitelte sie das Video, das mit der klassischen Melodie "Over The Rainbow" unterlegt ist.

Es folgte ein süßes Foto von Tom, der das kleine Mädchen knuddelt, während es auf seiner Brust schläft. "Wir vermissen Daddy!", schrieb Kaley dazu. Der frischgebackene Vater ist total glücklich mit seinem Nachwuchs: "Es ist unglaublich. Es ist himmlisch und manchmal herausfordernd", erklärte der Schauspieler das Gefühl, Papa zu sein. "Es ist das Schönste überhaupt", schwärmt er.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit Tochter Matilda

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco, Schauspieler

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit Tochter Matilda

