Thomas Gottschalks jüngster Sohn Tristan hat geheiratet!

Süße Neuigkeiten aus dem Umkreis von Thomas Gottschalk (73)! Der gebürtige Bamberger ist neben seiner Karriere als Moderator ein echter Familienmensch. Mit seiner Ex-Ehefrau Thea hat der Wetten, dass...?-Star zwei gemeinsame Kinder, die selbst inzwischen erwachsen sind. Und einer von ihnen hat jetzt einen großen Schritt gewagt: Thomas' jüngerer Sohn Tristan Gottschalk ist mit seiner Freundin Alexa vor den Traualtar geschritten!

Das verriet der Bräutigam selbst nun im Interview mit Bild. Demnach habe die opulente Feier in einem Privatclub in New York stattgefunden – und die ganze Familie Gottschalk sei für die Party angereist. "Die Gäste haben viel gelacht, wie immer, wenn mein Vater ein paar Worte sagt. Er bekommt das auch in Englisch hin", freute sich Tristan. Auch sein Papa kam aus dem Schwärmen nicht heraus: "Jetzt sind beide Söhne unter der Haube und ich kann mich um mich selber kümmern. Finde ich gut so!"

Tristan war 1989 als Baby von Thomas und Thea adoptiert worden. Er selbst ist ebenfalls schon Vater – 2010 kam sein erstes Kind mit seiner damaligen Partnerin zur Welt. Seit 2018 ist er mit seiner Alexa zusammen und nun auch endlich verheiratet.

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, Entertainer

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk in Essen, 2022

Anzeige

Getty Images Thea und Thomas Gottschalk 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de