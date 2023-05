Trennung von Joe? Taylor Swift veröffentlicht traurigen Song

Singt sie von ihm? Taylor Swift (33) und Joe Alwyn (32) waren sechs Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangenen. Vor wenigen Wochen sollen sich die Sängerin und der Schauspieler aber getrennt haben. Offiziell bestätigt haben sie ihr Liebes-Aus nie. Jetzt ist ein neuer Song von Taylors draußen – und es scheint ganz so, als ob sie darin die Trennung von Joe verarbeitet!

In dem exklusiven Lied "You're Losing Me", das nur auf eine Sonderedition ihres Albums "Midnights" zu hören ist, singt die 33-Jährige von einer zerbrechenden Beziehung. "Soll ich alles wegwerfen, was wir aufgebaut haben, oder es beibehalten?", heißt es in den ersten Zeilen. Im Refrain wird Taylor dann noch konkreter: "Mein Herz schlägt nicht mehr für dich, denn du verlierst mich." In der Bridge impliziert die Grammy-Gewinnerin dann sogar, dass ihr Partner ihr nicht das Jawort geben wollte, was zur Trennung führte: "Ich würde mich auch nicht heiraten wollen."

Ob Taylor mit ihrem Trennungslied nun endlich ihr Liebes-Aus bestätigt? Immerhin scheint sie schon wieder neu vergeben zu sein. In den vergangenen Wochen wurden sie mehrfach mit dem Frontmann der britischen Band The 1975 Matty Healy (34) gesehen. Der Brite war sogar auf zahlreichen Konzerten der Musikerin. "Matt besucht einige von Taylors Shows, und wenn er hinter der Bühne ist, küssen sie sich, wenn sie Zeit hat", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Taylor Swift während ihrer "Eras Tour"

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Glendale, Arizona

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

