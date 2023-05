Ann-Kathrin Götze verbringt wertvolle Zeit mit Söhnchen Rome

Ann-Kathrin (33) widmet ihrem Sohnemann ihre Zeit! Die Influencerin und ihr Mann Mario (30) waren 2018 vor den Traualtar getreten und hatten damit ihre Liebe besiegelt. Zwei Jahre später erblickte der kleine Rome (2) das Licht der Welt und machte das Familienglück perfekt. Doch Anfang dieses Monats wurde bekannt, dass die Götzes noch nicht vollständig sind: Ann-Kathrin ist erneut schwanger. Nun verbringt die werdende Mama noch Zeit zu zweit mit Rome, bevor das Baby kommt.

Die 33-Jährige veröffentlicht ein schönes Foto auf Instagram. Darauf zu sehen ist die Beauty in einer sonnigen Kulisse, gekleidet in einem entspannten Look aus Jeans-Maxi-Rock, einem weißen Shirt und braunen Sandalen. Ein Babybauch ist in diesem Outfit allerdings noch nicht zu erkennen. Ann-Kathrin hält ihren kleinen Sohn an den Händen und lächelt ihn an. Als Bildunterschrift wählt die einstige GNTM-Kandidatin schlicht: "Familiensonntage."

Die baldigen Zweifacheltern teilten ihre frohe Botschaft nicht selber mit der Welt. Tatsächlich bestätigte Marios Fußballverein Eintracht Frankfurt auf Twitter die Schwangerschaft: "Mario Götze wird erneut Papa! Glückwunsch an dich und deine Frau Ann-Kathrin."

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze im September 2022

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome im Dezember 2022

Instagram / annkathringotze Mario, Rome und Ann-Kathrin Götze im Mai 2022

