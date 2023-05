Bye-bye rote Haare: Romina Palm plant eine Typveränderung!

Romina Palms (23) rote Mähne ist zu ihrem Markenzeichen geworden. Die leuchtende Haarpracht hatte sie 2021 beim Germany's next Topmodel-Umstyling von Heidi Klum (49) verpasst bekommen. Und obwohl das Model zunächst total unglücklich mit der Farbe war, hat es sich inzwischen längst in sie verliebt und trägt die Haare auch zwei Jahre nach der Show noch knallrot. Doch nun will Romina sich endgültig von ihrem markanten Look verabschieden!

"Ich habe tatsächlich Lust auf eine Typveränderung. Das überlege ich gerade, weil ich einfach Bock auf was Neues habe. Ich habe jetzt lange die roten Haare getragen", verrät sie im Promiflash-Interview bei der Twenty4tim x Lipton-Sommerparty. Romina liebe es zwar, mit den roten Haaren zu spielen – doch langsam sei sie zu erwachsen dafür geworden: "Ich bin bereit, mich wieder selbst zu finden. Ich habe einfach gemerkt, dass ich das nicht mehr bin." Weil die Influencerin sich innerlich verändert habe, wolle sie sich auch äußerlich anpassen.

Ob dieser Wunsch nach einer Typveränderung wohl mit der Trennung von ihrem Freund Stefano Zarrella (32) zusammenhängt? Jahrelang waren die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen und verlobten sich sogar, doch im März wurde dann die Trennung bekannt gegeben. Ein radikaler Schnitt für Romina – und das soll auch ihre Frisur widerspiegeln. "Ich kann so viel sagen, dass es das Gegenteil von dem werden wird, was ich jetzt habe – nicht mehr lang und nicht mehr rot", deutet sie verheißungsvoll an.

Romina Palm, Model

Romina Palm, Influencerin

Stefano Zarrella und Romina Palm

