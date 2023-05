Enthüllung: Clea-Lacy Juhn zeigt erstmals ihren neuen Freund

Clea-Lacy Juhn (32) zeigt den neuen Mann an ihrer Seite! Ende des vergangenen Jahres hatte die Bachelor-Bekanntheit bekannt gegeben, dass sie und der Sportmoderator Riccardo Basile (31) nun getrennte Wege gehen. Im April machte die Beauty dann allerdings öffentlich, dass sie wieder vergeben ist. Bisher hielt die Brünette das Gesicht ihres Liebsten immer versteckt. Bis jetzt: Clea-Lacy präsentiert ihren Partner!

In ihrer Instagram-Story teilte die 32-Jährige das Enthüllungsbild von ihrem Herzensmann. Darauf zu sehen ist außerdem ein Kind, bei dem es sich wohl um die Tochter ihres neuen Freundes handelt. Clea-Lacy und ihr Lebensgefährte scheinen überglücklich zu sein, denn die zwei strahlen bis über beide Ohren!

Als die TV-Bekanntheit erstmals über ihre neue Liebe gesprochen hatte, hatte sie bereits die Info preisgegeben, dass sie von nun an Stiefmama und darüber mehr als erfreut sei: "Zu all diesem Glück, diesen Menschen an meiner Seite zu haben, bringt er in unser gemeinsames Leben noch eine wundervolle Tochter mit."

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr neuer Partner, April 2023

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im Oktober 2022

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im November 2023

