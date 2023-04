Er bringt sie zum Lachen: Clea-Lacy Juhn ist wieder verliebt

Clea-Lacy Juhn (31) ist wieder in festen Händen! Im September des vergangenen Jahres wurde öffentlich, dass die einstige Bachelor-Gewinnerin und der Sportmoderator Riccardo Basile (31) nach rund drei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Vor wenigen Wochen deutete Clea-Lacy jedoch an, eine wichtige Person in ihrem Leben zu haben, die ihr durch eine schwere Zeit geholfen hat. Nun macht sie öffentlich: Sie ist wieder in einer Beziehung!

Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie in den Armen eine Mannes liegt, dessen Gesicht nicht zu erkennen ist. Sie lächelt fröhlich in die Kamera und schreibt: "Ich habe mein Herz verloren. In guten wie in schlechten Zeiten heißt es immer – doch man weiß vorher nie, ob es tatsächlich so ist, vor allem wenn die Sonne mal nicht scheint." Damit bezieht sie sich offenbar auf ihre Panikattacken, mit denen sie in den vergangenen Monaten zu kämpfen hatte: "Dieser Mann hat mir gezeigt, dass er an meiner Seite ist, auch wenn ich mal keine Kraft habe aufzustehen, mir nicht zum Lachen zumute ist oder ich Ängste habe."

Wer ihr neuer Freund ist, verriet Clea-Lacy nicht. Sie gab jedoch ein paar Infos preis: "Zu all diesem Glück, diesen Menschen an meiner Seite zu haben, bringt er in unser gemeinsames Leben noch eine wundervolle Tochter mit." Durch ihren Herzbuben verspüre sie wieder eine gewisse Leichtigkeit und das Gefühl, angekommen zu sein.

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und Riccardo Basile im März 2022

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / clea_lacy Influencerin Clea-Lacy Juhn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de