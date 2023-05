"In ihren Genen": Wird Kaley Cuocos Tochter Schauspielerin?

Kaley Cuoco (37) hat bereits den Karriereweg ihrer Tochter beschlossen. Ende März wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter. Seitdem teilt sie häufig süße Einblicke in die gemeinsam verbrachte Zeit. In einem Video-Clip küsst die Schauspielerin die kleine Matilda, die sie erstaunt ansieht und lacht. Später reiben sie fröhlich ihre Nasen aneinander. Auch den späteren Beruf für ihre Kleine scheint Kaley schon genaustens geplant zu haben.

In einem Interview mit dem Emmy-Magazin erklärte die "The Big Bang Theory"-Darstellerin, es sei ihr Schicksal, dass ihre Tochter es in Hollywood schaffen würde. "Es ist in ihren Genen, ich wüsste nicht, wie sie das nicht schaffen sollte. Das Kind denkt bereits, dass es der Star von allem ist", erklärte die frisch gebackene Mama stolz.

Seitdem Matilda auf der Welt ist, hat sich das Leben von Kaley und ihrem Partner Tom Pelphrey (40) ziemlich verändert. Der stolze Papa schwärmte: "Es ist unglaublich. Es ist himmlisch und manchmal auch herausfordernd. Es ist die schönste Sache der Welt!"

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey, April 2023

