Ist Laura Andersons Ex bei der Geburt des Babys anwesend?

Bei den beiden gibt es noch einige Frage zu klären. Im Februar verkündete Laura Anderson, dass sie ihr erstes Kind zusammen mit ihrem Partner Gary Lucy (41) erwartet. Die Nachricht von ihrer Trennung wurde jedoch noch am selben Abend von Gary bestätigt und verbreitete sich schnell in der ganzen Welt. Die Schottin, die in der 27. Woche schwanger ist, sieht der Zukunft als alleinerziehende Mutter dennoch optimistisch entgegen. Wird ihr Ex trotzdem bei der Geburt dabei sein?

Laura stellte bereits gegenüber Mirror klar, dass sie sich mit ihrem Ex Gary "zivilisiert" verhalten wolle. Der ehemalige Love Island-Star aus der britischen Version wird ihn auch zur Geburt einladen. "Gary ist bei der Geburt willkommen. Er ist momentan im Zwiespalt, also habe ich auch meine Mutter gefragt, denn man darf zwei Partner bei der Geburt dabei haben", erzählt sie.

"Es war bisher ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt", antwortete sie auf die Frage, wie sie ihre Schwangerschaft erlebt hat. "Es war eine Herausforderung, während der Schwangerschaft eine öffentliche Trennung durchzustehen und in den Medien Unwahrheiten zu lesen. Ich will einfach nur positiv denken und nach vorne blicken, und ich freue mich sehr auf die Geburt", führte die Blondine weiter aus.

Laura Anderson, TV-Star

Laura Anderson, Mai 2023

Laura Anderson, TV-Star

