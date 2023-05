Kurz nach Geburt: Macht Robert De Niro Freundin bald Antrag?

Macht Robert De Niro (79) bald Nägel mit Köpfen? Der Schauspieler überraschte seine Fans vor wenigen Wochen mit süßen Neuigkeiten: Er ist zum siebten Mal Vater geworden! Mit seinen drei früheren Beziehungen bekam der Oscar-Gewinner schon jeweils zwei Kinder. Mit seiner jetzigen Freundin Tiffany Chen (45) ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Und jetzt soll Robert auch schon bald den nächsten Schritt gehen wollen!

Mehrere Insider berichteten gegenüber Radar Online, dass der 79-Jährige derzeit darüber nachdenke, mit seiner Tiffany vor den Traualtar zu treten. Obwohl er schon zweimal verheiratet war und sich gerade mit seiner Ex Grace Hightower (68) eine Schlammschlacht lieferte, sei er nicht abgeneigt: "Bobby ist nicht völlig verbittert, was das Heiraten angeht. Aber Tiffany ist sicher, süß und freundlich und sie fühlt sich durch den Altersunterschied nicht gehemmt. Sie ist wirklich großartig für ihn und er kann sich das vorstellen", erklärt die Quelle.

Derweil freue sich Robert riesig über den neuen Familienzuwachs. "Bob zeigt selten Emotionen in der Öffentlichkeit, aber seine Freunde können bestätigen, dass er sehr aufgeregt ist, wieder Vater geworden zu werden – selbst in seinem Alter", schwärmt ein anderer Insider. Der "The Irishman"-Star wolle sich intensiv um sein Baby kümmern.

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Mai 2023

Anzeige

MEGA Tiffany Chen und Robert De Niro kurz nach der Geburt ihrer Tochter

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de