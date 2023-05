Baby Nummer sieben: Robert De Niro (79) "gibt sein Bestes"!

Robert De Niro (79) übt sich wohl immer noch im Papa-Sein! Der Hollywoodstar überraschte kürzlich mit einer krassen Nachricht: Er ist wieder Vater geworden – mit fast 80 Jahren! In seinen zwei gescheiterten Ehen und seiner Beziehung mit Toukie Smith bekam der Schauspieler schon jeweils zwei Kinder. Mit Kids hat er offenbar ganz schön viel Erfahrung. Robert gibt nun aber ehrlich zu, dass er trotzdem manchmal unsicher ist!

"Manchmal glaube ich, dass die Leute nicht wirklich wissen, was es bedeutet, ein guter Vater zu sein", erklärt der Oscar-Gewinner in einem aktuellen Interview mit Access Hollywood. Durch seine Kids scheint er zu wissen, was die Rolle eines Papas mit sich bringt. Dazu gehören für den 79-Jährigen offenbar auch Ungewissheiten: "Man weiß, dass man eine Verantwortung hat, aber es ist ein Mysterium, es ist sehr aufregend, aber auch beängstigend, und man gibt sein Bestes", gibt Robert preis.

Wer die Mutter des Babys ist, verriet der "Scarface"-Darsteller bisher noch nicht. Vermutlich handelt es sich aber um seine Freundin Tiffany Chen. Mit der Tai-Chi-Lehrerin ist er schon seit einigen Jahren zusammen. Ein Insider hatte sogar kürzlich gegenüber Radar Online behauptet, dass Robert die Beauty bald heiraten möchte: "Da sein 80. Geburtstag näher rückt, denkt er ernsthaft darüber nach, Tiffany zu heiraten."

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Robert De Niro 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de