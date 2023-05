Kurz vor French Open: Hat Alex Zverev Chance auf den Sieg?

Er ist an seinen Schicksalsort zurückgekehrt. Vergangenes Jahr im Juni kämpfte Alexander Zverev (26) gegen Altmeister Rafael Nadal (36) um den Einzug ins Finale der French Open. Nach drei Stunden im Match dann der Schock: Er knickte um, musste im Rollstuhl vom Platz gebracht werden. Alex hatte sich einen mehrfachen Bänderriss im Fuß zugezogen. Doch er kämpfte sich zurück. Nun wird der Tennisstar wieder an den Ort des Unfalls zurückkehren.

Beim letzten Match vor dem großen Wettkampf konnte Alex wieder keinen Sieg einfahren. "Den Rhythmus zu finden, Selbstvertrauen, Gewinnen – das ist wichtig, umso mehr zwei Wochen wie in Paris", erklärte Alex laut RTL über das Turnier in Genf, das er wegen der Spielpraxis vor dem am Sonntag beginnenden French Open in sein Programm genommen hatte. Wird er dieses Jahr den Sieg bei dem harten Turnier erkämpfen können?

Auch Boris Becker (55) äußerte sich bereits zu der Leistung von Alex. "Ein Jahr im Tennis ist verdammt lang, das weiß er am besten", analysierte die Tennislegende die veränderte Ausgangslage für den Olympiasieger. "Ein Jahr später ist er, fair gesehen, nicht unter den ersten Acht der Favoriten, so brutal ist der Tennissport."

Alexander Zverev, April 2023

Alexander Zverev, Tennisstar

Alexander Zverev, Tennisstar

