Nach Trennung: Ist Jolina Mennen wieder bereit für Dating?

Ist sie bereit für eine neue Liebe? Jolina Mennen (30) war Anfang des Jahres im Dschungelcamp zu sehen und konnte den vierten Platz belegen. Seitdem ist die Influencerin in der deutschen Reality-TV-Szene kein unbekanntes Gesicht mehr. An ihrer Seite war für lange Zeit ihr Ex-Partner Florian – vor wenigen Monaten wurde jedoch bekannt, dass sich die beiden getrennt haben. Seitdem geht das Social-Media-Sternchen solo durchs Leben. Im Talk mit Promiflash verrät sie: Ist Jolina jetzt bereit für eine neue Liebe?

Gegenüber Promiflash schildert die Brünette: "Ich bin aktuell nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Aber mir fehlt es auch aktuell an nichts." Jolina fühle sich als Single derzeit sehr wohl und mache sich keinen Druck in Sachen Liebe. Die Influencerin wohne tatsächlich nach wie vor mit ihrem Ex in einer Wohnung und meint: "Ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich eine Trennung besser über die Bühne bringen könnte, als mit ihm."

Doch nicht alles ist rosig im Leben von Jolina. Vor Kurzem wurde sie von einer Passantin in Hamburg transphob angegriffen und beschimpft. Die Beauty erklärte via Instagram: "Die Frau hat mir vor die Füße gespuckt und wild rumgeschrien. Bestimmt 50 Leute sind an uns vorbeigelaufen und niemand hat etwas gesagt. Zivilcourage ist wichtig!"

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen und ihr Ex-Partner in einem Auto

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Social-Media-Star

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Reality-TV-Star und Influencerin

