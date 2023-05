Nutzt Katie Price den Behindertenausweis ihres Sohnes aus?

Begeht Katie Price (45) hier eine Straftat? Das Model hat aus seinen verschiedenen Beziehungen und Ehen fünf Kinder. Ihr ältester Sohn Harvey (21) wurde 2002 geboren. Der Junge kam blind zur Welt, zusätzlich wurde bei ihm das Prader-Willi-Syndrom diagnostiziert. Aufgrund seiner Einschränkung hat der 21-Jährige einen Behindertenausweis. Und diesen scheint seine Mutter nun zu benutzen – jedoch ohne dass Harvey überhaupt dabei ist!

Aktuelle Bilder, die The Mirror vorliegen, zeigen Katies Auto an ihrem Geburtstag in Brighton. Die Brünette stellte den Wagen offenbar auf einem Behindertenparkplatz ab – der Ausweis ihres Sohnes lag dabei im Fenster. Doch auf weiteren Fotos, auf denen die 45-Jährige mit ihrem Partner Carl Woods (34) und ihren Kindern Princess (15) und Bunny (8) zu sehen ist, fehlt von Harvey selbst jede Spur. Nutzte Katie die Papiere ihres Sohnes also einfach für einen kostenlosen Parkplatz aus? Das könnte die fünffache Mutter bis zu 1.000 Pfund, also bis zu rund 1.150 Euro, kosten.

Für Katie wäre es nicht das erste Vergehen. Nach mehreren Unfällen und einer Bewährungsstrafe wurde die Ex von Peter Andre (50) zuletzt mal wieder ohne Führerschein am Steuer erwischt – diesen hatte sie zuvor abgeben müssen. Dennoch setzte sich die UK-Dschungelcamp-Teilnehmerin in ihr Auto.

Getty Images Katie Price mit ihrem Sohn Harvey, 2022

Getty Images Katie Price, 2023

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Verlobungsring im Januar 2023

