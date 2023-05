Sohnemann im Netz zeigen: So geht Eva Benetatou damit um!

Eva Benetatou (31) möchte ihren Sohn nicht verstecken! Die Bachelor-Bekanntheit hatte vor rund zwei Jahren ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Seitdem lässt sie ihre Follower im Netz gerne an ihrem Mama-Alltag teilhaben. Dabei zeigt die 31-Jährige auch das Gesicht des kleinen George. Promiflash verriet Eva nun, dass sich daran auch nichts ändern soll: "Ich bin ja sehr offen mit dem Thema, mein Kind zu zeigen und das wird auch in Zukunft so sein. Ich mache das so, wie ich mich gerade fühle."

