Endlich ist sie Mama geworden! Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin Evanthia Benetatou (29) verkündete vor wenigen Monaten, dass sie und ihr mittlerweile Ex-Freund Chris Broy zum ersten Mal Eltern werden. Nach ihrer Trennung schaukelte die Influencerin ihre Schwangerschaft mit Bravour allein. Seit wenigen Tagen ist es aber ziemlich ruhig um die Beauty – das aber nicht ohne Grund: Eva konnte am Wochenende ihren kleinen Sohn auf der Welt begrüßen!

Das verkündet sie nun ihrer Instagram-Community mit einem ersten Bild von dem Füßchen ihres Babys. "Willkommen auf der Welt, George Angelos. Am 26.06. hast du das Licht der Welt erblickt. Mein 'für immer' bis in die Ewigkeit. Noch nie war ich so glücklich, so verliebt und verletzlich zur gleichen Zeit", schreibt sie gerührt im Netz. All diese Zeilen habe die frischgebackene Mama unter Tränen geschrieben, da sie ihre Gefühle nur schwer in Worte fassen kann.

Bereits am vergangenen Freitag sah es so aus, als würde sich ihr kleiner Mann auf den Weg machen. In ihrer Insta-Story bat nämlich Eva ihre Fans darum, ihr Tipps zu geben, die die Wehentätigkeit fördern. All die Bemühungen haben sich letztendlich wohl ausgezahlt – denn nur ein Tag später erblickte ihr kleiner Schatz das Licht der Welt.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatous Sohn

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou beim Gender-Reveal ihres Babys

