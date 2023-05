War "Temptation Island"-Siria Longo verliebt in Nico Legat?

Waren Gefühle im Spiel? Nico Legat und Sarah Liebich testen aktuell ihre Treue bei Temptation Island. Dort lernte der Sohn von Thorsten Legat (54) die Verführerin Siria Longo kennen – mit der er in Folge neun mehrfach Sex unter der Dusche hatte. Der Vergebene versuchte zwar, das Techtelmechtel geheim zu halten, doch die Schweizerin gab im Interview und gegenüber einer Verführerin alles zu. Doch war Siria auch verliebt in Nico?

"Es war schwierig zu sagen: 'Ich mache jetzt meinen Job und halte meine Gefühle aus dem Spiel'", erklärt die Beauty in einem YouTube-Video mit Netz-Bekanntheit Tana. "Zu dem Zeitpunkt hat sich bei Nico und mir schon was getan", gesteht sie. Doch richtig intensive Gefühle waren es wohl nicht, wie die Verführerin offenbart: "Ich würde jetzt nicht sagen verliebt oder so, das wäre zu extrem gesagt. Aber wir hatten uns schon ein bisschen verguckt."

Dennoch ist sich Siria bewusst, dass ihr Verhalten nicht richtig war. "Also ich stehe immer zu dem, was ich gemacht habe, auch wenn ich Scheiße gemacht habe", erklärt sie in dem Clip weiter. "Es war nicht richtig", reflektiert sie. Dass sie mehrmals Sex mit Nico hatte, begründet die 20-Jährige folgendermaßen: "Ich lasse die Menschen sehr schnell an mich ran, was eben auch ein Fehler ist."

Anzeige

Instagram / siriapl Siria Longo, "Temptation Island"-Teilnehmerin

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de