Wer gewinnt im großen "Grill den Henssler"-Staffelfinale?

Was für ein Abend bei Grill den Henssler! Die beliebte Kochshow begeistert schon seit einigen Jahren die Fernsehzuschauer. In der Sendung versuchen Promis den Profikoch Steffen Henssler (50) mit ihren Gerichten zu besiegen – eine Jury rund um Reiner Calmund (74) kürt den Gewinner. Am heutigen Abend traten Evelyn Burdecki (34), Torsten Sträter (56) und Dr. Insa Thiele-Eich gegen den Gourmet an. Wer konnte sich den Sieg holen?

Das Staffelfinale begann mit dem Improgang – diesen konnte der Wahlhamburger für sich entscheiden. Auch mit der Vorspeise, die die angehende Astronautin Insa für die Promis zauberte, konnte Steffen die Jury begeistern und ging in Führung. Der dritte Gang wurde schließlich von Torsten zubereitet. Der Comedian legte sich richtig ins Zeug und gewann damit die Hauptspeise gegen den Restaurantbesitzer. Zum Schluss kam dann Evelyn mit dem Dessert an die Reihe und behauptete sich gegen ihren Gegner. Doch auch das reichte nicht aus: Steffen gewann den Showdown mit 100 zu 99 Punkten!

In seiner Show behauptet sich Steffen aber nicht nur gegen prominente Gegner, sondern auch gegen Kollegen. Vergangene Woche war der Entertainer gegen Frank Rosin (56) angetreten. Doch selbst seinen ebenbürtigen Mitstreiter hatte er an die Wand gekocht und mit 23 zu 20 Punkten schlagen können.

Anzeige

RTL/Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

Anzeige

Vox Torsten Sträter bei "Grill den Henssler"

Anzeige

Vox Steffen Henssler und Frank Rosin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de