Co-Parenting-Vlog schweißte Matze Höhn und Jenni zusammen

Matze Höhn (27) und Jenefer Riili verstehen sich noch besser. Die einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller verbindet die gemeinsame Erziehung ihres Sohnes Milan. Um ihren Fans zu zeigen, wie sie miteinander klarkommen, starteten sie einen Co-Parenting-Vlog. Und die regelmäßigen Videos haben offenbar einiges zwischen den beiden Reality-TV-Stars verändert: Promiflash verraten Matze und Jenni, dass der Vlog ihr Verhältnis verbessert hat.

Promiflash hat Jenni und Matze bei der Eröffnung des Glitzer Cafés ihrer ehemaligen Kollegin Anne Wünsche (31) getroffen. Dort verraten sie, dass der Vlog die beste Idee war. "Es hat sich schon in der Form einfach was geändert, dass wir einfach jetzt noch mehr zusammen machen. Eigentlich, weil es natürlich jetzt auch eine gewisse Form von Arbeit ist, [...] ist man dann natürlich jetzt noch mal enger wieder zusammengerückt", betont der 27-Jährige. Seine Ex erklärt, dass sie auch schon vorher viel zusammen gemacht haben. Nun sei ihr Verhältnis jedoch noch gefestigter: "Es ist natürlich so, dass man schon jetzt intensiver was zusammen macht, aber befreundet waren und uns gut verstanden haben wir auch schon davor."

Mittlerweile sei das Verhältnis von Matze und Jenni so eng wie bei besten Freunden. Und das wollen sie ihren Fans auch mitgeben. "Wir können den Leuten da draußen irgendwie was mitgeben, dass es eben doch anders funktioniert und das ist nicht immer heißt: Ex gleich Shit, sondern Ex kann halt auch bester Freund sein", findet Matze.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn mit ihrem Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn

