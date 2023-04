Zoff im Co-Parenting-Vlog von Matthias Höhn und Jenefer?

Flogen hier die Fetzen? Die Realitystars Matthias Höhn (27) und Jenefer Riili lernten sich am Set der Serie Berlin - Tag & Nacht kennen und lieben. Gemeinsam bekamen die einstigen Turteltäubchen einen kleinen Sohn. Doch nach einem Seitensprung von Matthias zerbrach die Beziehung der beiden. Inzwischen sind sie befreundet und stellen ihren Sohn Milan immer an erste Stelle. Vor Kurzem verkündeten sie, einen Coparenting-Vlog starten zu wollen. Jetzt kam die erste Folge online – Matthias und Jenefer gerieten darin ordentlich aneinander.

Zu Beginn des Vlogs holt Matze den kleinen Milan aus der Kita ab. Doch er gibt auch zu: "Eigentlich hätte ich ihn heute auch bringen müssen." In einer Rückblende sieht man dann, wie der Realitystar Jenefer morgens anrief und sie bat, diese Aufgabe für ihn zu übernehmen. Die Mama seines Sohnes scheint wütend darüber zu sein. "Gestern ist dir das nicht eingefallen?", fragt sie ihn. Doch schlussendlich gibt sie sich geschlagen und witzelt darüber, dass sie ihm noch eine Ansage machen wird.

Doch die Fans der beiden nehmen es mit Humor und feiern sie für ihre authentische Art. "Das wird meine neue Lieblingsserie", schreibt ein Follower in den Kommentaren. Ein anderer Fan ist sich sicher: "Ich merke schon, das wird so lustig – also für uns."

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan im Dezember 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit seinem Sohn Milan

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de